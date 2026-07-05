Joop van den Ende noemt de overleden schrijfster Marjan Berk een "bijzondere vrouw". Dat laat de theaterproducent zondag in een schriftelijke reactie aan het ANP weten.

"Marjan Berk was een bijzondere vrouw; zij liet zich door niets en niemand uit het veld slaan", schrijft Van den Ende. "Als tv-producent maakte ik met haar in het begin van de jaren negentig de serie Vrouwenvleugel. Grensverleggend drama, dat werd beloond met de Televizier Ring. Marjans creatieve geest en haar branie waren de basis van dit enorme succes."

Berk overleed zondag op 93-jarige leeftijd in Amsterdam. Ze schreef tientallen boeken en columns en won in 1994 een Gouden Televizier-Ring voor de televisieserie Vrouwenvleugel.