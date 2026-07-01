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Hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad treedt terug

01 jul , 10:35Entertainment
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Steef de Bruijn legt later dit jaar zijn functie als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad (RD) neer. De 64-jarige De Bruijn treedt terug vanwege de gewenste verjonging van de hoofdredactie, meldt de krant in een persbericht.
Hij had eerder al aangegeven het werk niet tot zijn pensionering te blijven doen. De Bruijn zal de komende jaren nog wel bijdragen voor het RD schrijven. Een sollicitatiecommissie buigt zich over zijn opvolging.
De Bruijn werd in maart 2017 hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad als opvolger van Wim Kranendonk. De huidige hoofdredactie bestaat naast De Bruijn ook uit de adjunct-hoofdredacteuren Gijsbert Bouw en Pieter Ariese.
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