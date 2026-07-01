AMSTERDAM (ANP) - De 39-jarige Clen V., die wordt verdacht van het doden van zijn partner in Amsterdam-Zuid, beroept zich op zijn zwijgrecht. De officier van justitie roept de verdachte op te gaan verklaren. Dat deed ze woensdag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Het slachtoffer, een 40-jarige medewerkster van ABN AMRO, werd op 26 maart dood gevonden in een woning aan de Koninginneweg. De politie maakte op 8 april bekend dat de vrouw waarschijnlijk slachtoffer is van een misdrijf. Die dag werd haar partner V. aangehouden.

De doodsoorzaak is ondanks grootschalig onderzoek nog onbekend, meldde de officier op de eerste inleidende zitting. Dat komt omdat het slachtoffer is gevonden in een bad met de kraan nog open. Het water was 54 graden. Vermoedelijk is de vrouw al in de avond van 25 maart overleden. Het hete badwater bemoeilijkte het onderzoek van de forensisch patholoog.

Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.