Hoofdrol Anneke Sluiters in internationale sciencefictionfilm

De Nederlandse actrice Anneke Sluiters, bekend van de serie Flikken Rotterdam, krijgt een hoofdrol in de internationale sciencefictionfilm Soma. Ze speelt naast de Canadese acteur Mark O'Brien, bekend van onder meer Ready or Not en Nuremberg. De opnames zijn inmiddels begonnen in Estland en Nederland, meldt Deadline.

De film is het speelfilmdebuut van de Belgisch-Hongaarse regisseur Miklós Keleti. De opnames duren tot half september en vinden plaats in onder meer Tallinn en Käsmu in Estland en in Nederland. Welke Nederlandse locaties worden gebruikt, meldt Deadline niet.

Soma is een coproductie van België, Canada, Nederland en Estland. Vanuit Nederland is productiebedrijf Volya Films betrokken. De film kreeg financiële steun van het Nederlands Filmfonds.