Abdullah leert over drones en robots tijdens staatsbezoek China

Koning Abdullah van Jordanië is donderdag tijdens zijn staatsbezoek aan China langsgegaan bij een tentoonstelling van techbedrijven in Shenzhen. Hier werd hij geïnformeerd over de nieuwste vormen van technologie op het gebied van robots en drones.

De 64-jarige koning sprak over de mogelijke samenwerking met de Chinese bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Volgens het Jordaanse persbureau Petra zagen de bazen van de techbedrijven een eventuele samenwerking met hun collega's in Jordanië wel zitten.

Abdullah sprak donderdag ook met Jin Lei, de secretaris van de Chinese Communistische Partij, over hoe de betrekkingen tussen Jordanië en China versterkt konden worden. Ook werd gekeken naar de uitwisseling van expertise met de stad Shenzhen. Deze stad wordt volgens Petra gezien als een van China's toonaangevende mondiale knooppunten voor industrie en innovatie.