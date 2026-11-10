Acteurs Jonathan Bailey en Bill Nighy spelen in de aankomende film Insomniac City. Nighy speelt de rol van de schrijver en fotograaf Bill Hayes en Bailey speelt de rol van neuroloog Oliver Sacks, meldt Deadline. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

Insomniac City is gebaseerd op de memoires van Hayes uit 2017. Het verhaal is aangepast voor het witte doek door Hayes zelf en regisseur Dominic Cooke. De fotograaf probeert in New York zijn leven opnieuw op te bouwen en wordt verliefd op Sacks, die baanbrekend werk verricht in de neurologie.

Cooke: "Insomniac City is een uniek verhaal dat tegelijkertijd bijzonder intiem en episch in omvang voelt. Het is een verhaal dat tweede kansen viert; een portret van twee mensen die elkaar vinden op een onverwacht moment in hun leven. Het is ook een liefdesbrief aan de stad New York zelf."