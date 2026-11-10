SANTA CLARA (ANP/AFP) - De wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen daalt dit jaar naar verwachting met 0,4 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door wetenschappers van het Global Carbon Project.

Als de schatting uitkomt, zou het de eerste daling zijn sinds 2020, het eerste jaar van de coronapandemie. De uitstoot van fossiele brandstoffen daalde ook in 2009, vanwege de financiële crisis. Ditmaal wordt de daling gedreven door de groei van zonne- en windenergie en door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, aldus het onderzoek.

Het Global Carbon Budget schat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) als het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen dit jaar op 38,2 miljard ton. De uitstoot door oliegebruik daalt naar verwachting met 1,9 procent, wat de wetenschappers toeschrijven aan de afname van mondiale energietransporten doordat de Straat van Hormuz zo goed als gesloten is.

Het totaalbeeld wordt somberder als meer factoren in acht worden genomen. De mondiale uitstoot van industrie en transport daalt weliswaar, maar doordat de uitstoot door verandering in landgebruik (zoals ontbossing) dit jaar naar verwachting licht stijgt, bedraagt de totale CO2-uitstoot in 2026 naar verwachting 43,3 miljard ton. Dat is een half miljard ton meer dan in 2025.