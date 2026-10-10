Entertainment

BARNEVELD – Studio 100 en Lommerde Producties hebben vrijdag 9 oktober 2026 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld de hoofdrolspelers van 'Flodder, de Musical!' bekendgemaakt.

Rian Gerritsen, William Spaaij, Koen van der Molen en Shanna Slaap nemen de belangrijkste rollen op zich.

Presentator Renze Klamer onthulde de cast na een gesprek met bedenker en regisseur Dick Maas en Studio 100-oprichter Gert Verhulst. Zij vertelden tijdens de bijeenkomst over het maakproces en de samenwerking achter de productie.

Première in september 2027

De grootschalige spektakelmusical gaat in september 2027 in première en is uitsluitend te zien in de Midden Nederland Hallen. De kaartverkoop ging direct na de castpresentatie van start.

De voorstelling is gebaseerd op het verhaal van de eerste Flodder-film. Maas, die de succesvolle filmreeks bedacht en regisseerde, is nauw betrokken bij de totstandkoming van de musical.