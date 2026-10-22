Horrorserie Carrie krijgt tweede seizoen op Prime Video

De horrorserie Carrie van Prime Video krijgt een tweede seizoen. Dat heeft de streamingdienst laten weten aan The Hollywood Reporter. Volgens Prime Video was de serie in de eerste twee weken na de première op 7 oktober in meer dan honderd landen het best bekeken programma op de streamingdienst.

Stephen King, de schrijver van het boek uit 1974 waarop de serie is gebaseerd, blijft ook bij het tweede seizoen betrokken als uitvoerend producent. Mike Flanagan, die het boek van King bewerkte voor het eerste seizoen van Carrie, blijft ook bij het vervolg betrokken als showrunner en uitvoerend producent.

"Ik kan niet wachten tot het publiek ziet wat de toekomst voor Carrie White in petto heeft", aldus King. "Mike Flanagan en ik zijn enthousiast over wat er gaat komen. Het belooft spannend te worden."