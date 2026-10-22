Haakon en familie 'diep dankbaar' voor medeleven na dood Harald

Koning Haakon en zijn familie zijn "diep dankbaar voor de betrokkenheid en het medeleven uit heel Noorwegen" na het overlijden van zijn vader koning Harald, eind augustus. "We hebben samen een bijzondere tijd achter de rug, als familie én als land", zei hij in zijn eerste toespraak als koning bij het jaarlijkse diner voor het Noorse parlement, de Storting.

"Het heeft grote indruk op ons gemaakt te zien hoe mensen van noord tot zuid hun verdriet en dankbaarheid hebben getoond na het overlijden van koning Harald. De ervaring van gedeelde zorg en aandacht sterkt ons en geeft ons een sterk gevoel van verbondenheid in het verdriet. Dat helpt", zei Haakon.

Koning Harald overleed op vrijdag 28 augustus op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo. Zijn zoon Haakon volgde hem direct op als koning van Noorwegen. Het afscheid van Harald vond plaats op 9 september.