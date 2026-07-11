De serie House of David krijgt een nieuw seizoen op streamingdienst Amazon Prime Video. Dat meldt entertainmentblad The Hollywood Reporter. Het is het derde seizoen van de serie, die gaat over de bijbelfiguur David.

Makers Jon Erwin en Jon Gunn laten weten "erg dankbaar" te zijn "voor de fans over de hele wereld die House of David in hun armen hebben gesloten". "Of het publiek David nu kent vanuit de Bijbel, of hem ontdekt vanuit een vers perspectief, we hopen dat de serie blijft tonen waarom dit verhaal mensen al generaties lang raakt."

De rol van David wordt gespeeld door de Egyptisch-Amerikaanse acteur Michael Iskander. Ook Ali Suliman en Stephen Lang spelen in de serie.