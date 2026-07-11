INGLEWOOD (ANP/BELGA/RTR/AFP) - De Belgische doelman Thibaut Courtois heeft na afloop van de verloren kwartfinale tegen Spanje (2-1) steun uitgesproken voor invaller Senne Lammens, die in het duel een cruciale fout maakte. "Ik heb een dikke knuffel gegeven. Dit is een rotgevoel als doelman. Maar hij is een fantastische keeper en wordt hier alleen maar sterker van", zei Courtois na afloop van de wedstrijd in Los Angeles.

De doelman van België moest twintig minuten voor tijd het veld af met een blessure, waarna Lammens hem verving. De 24-jarige keeper van Manchester United hield twee minuten voor tijd een afstandsschot van Pau Cubarsí tegen, maar liet de bal los. De Spaanse invaller Mikel Merino maakte daarop de 2-1.

Courtois zei achteraf dat hij nog wel op doel had kunnen staan, ondanks pijn in zijn rechterbeen. De coach wisselde hem toch. "Het was een beslissing van de coach. Dat is geen probleem, want het team gaat boven alles", zei de doelman daarover.

Spanje treft in de halve finale Frankrijk. De Rode Duivels keren terug naar België en landen zondagochtend in Brussel.