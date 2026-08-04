De Amerikaanse radiopresentator Howard Stern heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn voormalig assistent, Leslie Kuhn. Zij wilde dat de rechtbank een geheimhoudingsverklaring uit 2025 nietig zou verklaren, maar volgens de rechter is die wel geldig. Daardoor kan Kuhn geen publieke uitspraken doen over haar ervaringen tijdens haar werk voor Stern.

Kuhn werd begin dit jaar ontslagen bij het bedrijf van Stern, One Twelve. Volgens Kuhn werd ze onterecht beschuldigd van wangedrag. Ook zou ze de geheimhoudingsverklaring nooit hebben ondertekend. De voormalig assistent beargumenteerde dat ze zich door de verklaring niet kon verdedigen tegen de beschuldigingen.

Volgens de rechter blijkt uit een e-mail van Kuhn uit 2025 dat ze zich wel bewust was dat ze een geheimhoudingsverklaring had ondertekend als onderdeel van haar arbeidsovereenkomst. Een claim van Kuhn dat Stern haar computer had gehackt om de e-mail te schrijven, wees de rechter af.

Stern presenteert The Howard Stern Show sinds 1981. In de show interviewt hij beroemdheden zoals Bruce Springsteen, Joe Biden en Madonna.