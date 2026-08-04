Hoe ga je de tuin bij je nieuwe huis inrichten?

Wie een nieuw huis met tuin betrekt, of het nu echt nieuw is of alleen voor jou nieuw, moet niet alleen nadenken over de inrichting, maar ook over de buitenruimte. Een tuin inrichten kan een hele klus zijn, maar het is wel heel leuk om te doen. Er zijn veel mogelijkheden, zeker als je voldoende budget hebt om er wat moois van te maken. Met een gezellig ingerichte tuin en een terras waar je lekker buiten kunt zitten maak je van je tuin een belangrijk onderdeel van je huis.

Borders en perken

Mensen die niet van tuinieren houden hebben vaak de neiging om hun tuin helemaal te laten bestraten of betegelen. Een logische keuze, maar heel verstandig is het niet. Een tuin met voornamelijk bestrating wordt in de zomer een soort sauna waar je letterlijk wordt geroosterd. Bomen, struiken, planten of een gazon zorgen namelijk voor verkoeling. Dat kan wel vijf graden of meer schelen. En dat merk je absoluut tijdens een hittegolf. Zet je dus over je aversie heen en richt je tuin in met meerdere open plekken waar beplanting komt te staan. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor regenwater gemakkelijker weg kan zakken zodat je minder snel kans hebt op een tuin of terras die blank staat na een stortbui of een hele dag regen.

Een gezellig terras

Het terras is een belangrijke plek in de tuin. Je kunt hier een overkapping overheen laten plaatsen. Dit heeft als voordeel dat je een groot deel van het jaar buiten kunt zitten. Er zijn mooie lamellen overkappingen waarvan het dak open en dicht kan. Je kunt zelf kiezen of je in de zon wilt zitten of net. En valt er een spetterbuitje dan hoef je niet meteen naar binnen om te voorkomen dat je boek, je eten of je lunch natregent. Je kunt het terras inrichten met een comfortabele loungeset met zachte kussens, vrolijke plantenbakken waar je elk voorjaar eenjarige plantjes in kunt zetten en sfeervolle buitenverlichting. Gebruik je een terrashaard, zorg dan voor goede ventilatie als je het dak van je terrasoverkapping dicht hebt.

Tuinafscheiding

Een ander belangrijk punt is de afscheiding van je tuin. Dit kan met een natuurlijke afscheiding die bestaat uit een haag of een rij struiken of boompjes. Nadeel daarvan is natuurlijk dat je die moet snoeien van tijd tot tijd. Je kunt ook een houten of betonnen schutting plaatsen. Die vraagt veel minder onderhoud. Hout moet om de paar jaar worden voorzien van een nieuwe laag beits. Die beschermt het hout tegen vocht en andere invloeden waaraan het in de buitenlucht wordt blootgesteld. Een tuinafscheiding mag in de meeste gevallen maximaal 200 cm hoog zijn in een achtertuin. Hij moet volledig op je eigen grond staan, tenzij je hierover afspraken hebt gemaakt met je naaste buren.