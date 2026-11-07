Hugh Jackman is ere-aanvoerder tijdens de aankomende American footballwedstrijd van de Universiteit van Michigan in de beladen derby tegen Michigan State. Het team van de Universiteit van Michigan heeft als bijnaam de Wolverines, net als de superheld die Jackman in meerdere Marvel-films speelt. Op Instagram laat de Australiër weten vereerd te zijn met zijn benoeming.

"Van de ene Wolverine naar de hele Wolverine-gemeenschap: ik ben dolenthousiast dat ik ere-aanvoerder mag zijn tijdens de grote derby en de grote wedstrijd in het grote stadion morgen. Zet 'm op, Blauw", zegt Jackman in een filmpje waarin hij een jasje en petje draagt van het universiteitsteam. Op het eigen kanaal deelt de Universiteit van Michigan foto's van Jackman waarin hij het team gepassioneerd toespreekt en zijn pet voor de spelers afneemt.

De wedstrijd tussen de Wolverines en de Spartans werd op universiteitsniveau voor het eerst gespeeld in 1898. Sinds 1953 krijgt de winnaar van de derby de zogeheten Paul Bunyan-trofee, een houten beeld van 1,20 meter in de vorm van een houthakker. De trofee is momenteel in handen van de Universiteit van Michigan, die de derby van vorig jaar met 31-20 won.