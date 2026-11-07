Billy Dans en zijn vriendin Pernelle zijn volop bezig met de voorbereidingen op de komst van hun eerste kind. Zo heeft het stel de babykamer al klaar, vertelt de zanger aan RTL Boulevard.

Verder is het koppel druk met het bedenken van namen. "Ik weet nog niet of het Billy junior wordt. Ik probeer het wel", lacht Dans, die benadrukt dat zijn partner ook de naam mag bedenken.

Verder laat de zanger weten dat hij en zijn vriendin "echt op een roze of blauwe wolk" leven. "We zijn heel blij en dankbaar dat we dit samen mogen meemaken en het komt in een liefdevol nest."

Dans en zijn partner maakten de zwangerschap in september bekend. Het kindje wordt verwacht op 14 februari, tevens de verjaardagen van zowel Dans als Pernelle.