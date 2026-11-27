De politie in België heeft donderdag een huiszoeking gedaan bij influencer Bruine Mehdi, een voormalig kandidaat van De Slimste Mens ter Wereld. Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zijn daarbij laptops en zijn telefoon in beslag genomen. Ook zouden er handboeien en een bivakmuts zijn gevonden.

Er loopt een onderzoek tegen Bruine Mehdi, die eigenlijk Mehdi El Hadri heet, vanwege vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerder meldden zich vijf vrouwen bij de politie met een aanklacht tegen de 32-jarige influencer. Er zou inmiddels een zesde aanklacht zijn ingediend, schrijft Het Nieuwsblad.

Bruine Mehdi zou meerdere vrouwen zonder hun toestemming hebben gefilmd tijdens de seks. Ook zou hij zonder toestemming seksuele handelingen hebben verricht bij een vrouw, terwijl ze geboeid was. Een andere vrouw zou "een black-out" hebben gehad tijdens de seks met de influencer, meldde VRT NWS eerder.

De Vlaamse influencer trok zich al terug uit De Slimste Mens ter Wereld, omdat het programma de negatieve aandacht volgens hem niet verdiende. Zender Play startte zelf ook een extern onafhankelijk onderzoek naar Bruine Mehdi.