LONDEN (ANP) - De Amerikaanse regering heeft Venezuela en Irak eerder dit jaar aangemoedigd om te overwegen uit de OPEC te stappen. Dat zeggen tien ingewijden tegen persbureau Reuters. Ook zouden de Verenigde Staten Venezuela hebben verhinderd de jaarlijkse contributie aan het oliekartel te betalen.

De stappen zijn een ongebruikelijke directe aanval op de OPEC, waarvan Venezuela en Irak twee van de oprichters zijn. President Donald Trump beschuldigt het kartel al langer van het kunstmatig hooghouden van de olieprijzen.

Volgens de bronnen drongen Amerikaanse functionarissen in beide landen aan op meer olieproductie en investeringen. Sommigen ⁠vreesden dat de productiebeperkingen van de OPEC die ambities uiteindelijk zouden kunnen beperken.

De VS hebben veel invloed op beide landen. Sinds de Amerikanen president Nicolás Maduro in januari gevangen namen, houden de VS de toegang van Venezuela tot staatsgelden in de hand. De olie-inkomsten van Irak lopen via een rekening bij de Federal Reserve in New York.