De nieuwe Hunger Games-film was in de VS de best bezochte bioscoopproductie tijdens Thanksgiving. De nieuwe prequel bracht op één avond 11,6 miljoen dollar op, melden de vakbladen. In totaal heeft Sunrise on the Reaping wereldwijd al 280 miljoen dollar opgeleverd.

Het zesde deel in de reeks brak afgelopen weekend al allerlei records, zowel in de VS als in Nederland. Sunrise on the Reaping speelt zich meer dan twintig jaar vóór de gebeurtenissen uit de oorspronkelijke boekenreeks af. Het verhaal vertelt hoe Haymitch Abernathy, in de oorspronkelijke boeken de mentor van Katniss, ooit de 50e editie van de Hunger Games won.

De hoofdrol wordt gespeeld door de jonge acteur Joseph Zada. Ook een aantal sterren uit de eerste vier films, onder wie Jennifer Lawrence en Woody Harrelson, zijn in het nieuwe deel weer te zien.