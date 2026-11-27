GRONINGEN (ANP) - Thom van Bergen heeft FC Groningen aan een zwaarbevochten gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Willem II geholpen. Hij tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker (1-1).

Willem II leek lang op weg naar de eerste competitiezege van dit seizoen. Calvin Twigt onderschepte in de 38e minuut een uittrap van Etienne Vaessen en schoot de bal vanaf 50 meter over de doelman van de thuisploeg heen.

FC Groningen bleef voor de zesde competitiewedstrijd op rij zonder een zege. De club staat met 16 punten in de middenmoot van de Eredivisie. Willem II blijft de nummer laatst en heeft nu 4 punten.

Reflexen Vaessen

Wouter Prins dacht FC Groningen in de 32e minuut op voorsprong te schieten. Maar de videoscheidsrechter oordeelde dat hij buitenspel stond.

Van Bergen was voor rust ook dicht bij een treffer namens de thuisploeg, maar doelman Maxime Delanghe keerde zijn inzet. Doelman Vaessen voorkwam met uitstekende reflexen dat Eser Gürbüz en Mats Lemmens voor de bezoekers uit Tilburg scoorden.