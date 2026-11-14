Suzanne Collins, de schrijfster van de Hunger Games-boeken, is enthousiast over de nieuwe verfilming The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. De doorgaans publiciteitsschuwe auteur heeft in een zeldzame publieke verklaring haar lof uitgesproken over de film, die op 20 november in première gaat.

"Ik kan niet wachten tot jullie The Hunger Games: Sunrise on the Reaping zien", schrijft Collins op het Instagramaccount van de film. Volgens de 64-jarige schrijfster heeft regisseur Francis Lawrence een "levendige en aangrijpende" verfilming van haar boek gemaakt.

Collins prijst vooral Joseph Zada, die de jonge Haymitch Abernathy speelt. Ze noemt zijn vertolking "bijzonder krachtig en ontroerend". Ook is ze blij met de terugkeer van Woody Harrelson, Jennifer Lawrence en Josh Hutcherson, die eerder in de filmreeks te zien waren. Over de volledige cast, met onder anderen Elle Fanning en Ralph Fiennes, zegt ze: "Stuk voor stuk juweeltjes. Ik kan me werkelijk geen betere cast voorstellen."

Sunrise on the Reaping speelt zich 24 jaar voor de oorspronkelijke Hunger Games-films af en vertelt het verhaal van de jonge Haymitch tijdens de vijftigste Hongerspelen.