Tom Cruise heeft regisseur Steven Spielberg uitgebreid bedankt voor zijn bijdrage aan de filmwereld. De acteur sprak tijdens een benefietavond van het Museum of Modern Art (MoMA) in New York, waar Spielberg werd geëerd voor zijn carrière.

"Ik ben dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd, voor alle films die je ons hebt gegeven, voor je liefde voor het publiek en voor alles wat je hebt gedaan om de cinema te behouden", zei Cruise volgens The Hollywood Reporter.

De acteur vertelde dat Spielberg al sinds zijn jonge jaren veel tijd voor hem vrijmaakte. Zo spraken ze urenlang over films en de inspiratie achter zijn werk. Cruise noemde het een "absoluut voorrecht" dat hij met Spielberg mocht samenwerken aan Minority Report en War of the Worlds.

Bruce Springsteen

Ook Martin Scorsese bracht een eerbetoon aan Spielberg. Hij noemde hem een van de grootste filmmakers en stelde dat zijn films de wereld hebben veranderd. Spielberg bedankte op zijn beurt Scorsese, die hij de beste filmmaker van hun generatie noemde.

Onder anderen Emily Blunt, Robert De Niro en Cate Blanchett woonden de avond bij. Bruce Springsteen verzorgde een verrassingsoptreden. Met de benefietavond werd geld ingezameld voor de filmcollectie van het MoMA.