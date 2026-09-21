Huub Stapel: Partizanen indringender nu ik familieverleden ken

Huub Stapel krijgt volgend jaar de unieke kans om zijn rol in de tv-serie Partizanen uit 1995 van een nieuwe laag te voorzien. Toneelgroep Maastricht en Servé Hermans gaan een theaterstuk maken over een groep Limburgers die in de oorlog tientallen Duitsers gijzelde. Stapel keert in het stuk in de Rodahal in Kerkrade terug als een oude versie van Hendrik, het personage dat hij in de tv-serie ook speelde.

"De oude Hendrik blikt terug op wat er toen is gebeurd", vertelt Stapel tegen het ANP. Voor de acteur zelf heeft het verhaal ook een extra lading gekregen. Hij ontdekte recent in het programma Verborgen verleden dat zijn vader een jaar lid was van de NSB. Daarna maakte vader Stapel een ommezwaai en ging hij het verzet in.

"Die kennis maakt voor mij dit soort verhalen over de oorlog nog dringender en ook indringender", legt de acteur uit. "Ik had heel graag gewild dat hij dit project had kunnen zien. Een held spelen is niet moeilijk, maar een held zijn wel. Wat zou ik doen in zijn situatie? Hoe dapper zou ik zelf zijn in tijden van oorlog? Dat is de essentie van het gevoel waarmee we deze Partizanen gaan maken."

Frozen shoulder

De 71-jarige Stapel moest vorig jaar voor Amsterdamned II flink trainen om in conditie te zijn. De komende maanden staat hij vrijwel elke avond in het theater met zijn solovoorstelling Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. "Ik doe mijn best om gezond te blijven", knikt hij.

"Al heb je dat natuurlijk niet helemaal zelf in de hand. Ik ben nu even gestopt met pilates vanwege een 'frozen shoulder'. Maar de rol van Hendrik gaat fysiek niet hetzelfde van mij vragen als Amsterdamned. Tenzij regisseur Servé Hermans mij elke avond 10 kilometer door de Rodahal wil laten tijgeren. Maar daar heeft hij mij nog niet van op de hoogte gesteld."