Ian Gillan in ziekenhuis, Duitse optredens Deep Purple afgelast

De zanger Ian Gillan van de Britse hardrockband Deep Purple is in het ziekenhuis opgenomen na een 'medisch noodgeval'. De optredens die de band zaterdag en zondag zou geven in de Duitse steden Leipzig en Hamburg zijn afgelast. Dat meldt Deep Purple op de sociale media van de band.

Wat er met de 81-jarige Gillan aan de hand is, is niet bekend. Vorig jaar werd bekend dat hij zijn zicht grotendeels kwijt is geraakt.

Deep Purple is bezig aan een wereldtournee. Op 9 november staat de band in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De band begon in 1968. Een jaar later kwam Gillan erbij. In de jaren zeventig scoorden de rockers wereldhits als Child in Time, Black Night, Smoke on the Water en Woman from Tokyo.