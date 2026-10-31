Tekenaar De Gruffalo overweegt rechtszaak tegen AI-bedrijven

Axel Scheffler, de illustrator van het populaire kinderboek De Gruffalo, overweegt juridische stappen tegen bedrijven die kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelen. Volgens de tekenaar gebruiken deze bedrijven zijn werk zonder toestemming en schenden ze daarmee zijn auteursrecht. Dat zegt hij tegen de BBC.

"Ik heb contact gehad met een advocaat in Duitsland", vertelt Scheffler. "Er zijn illustratoren die juridische stappen ondernemen tegen AI-bedrijven en ik overweeg dat serieus. Ik wil gewoon dat ze ermee stoppen."

De illustrator zegt geschrokken te zijn toen iemand hem door AI gegenereerde afbeeldingen liet zien waarop zijn bekende personages in nieuwe situaties waren afgebeeld. "Het is duidelijk mijn muis, mijn Gruffalo, zo goed mogelijk nagemaakt, maar de rest van de afbeelding is volledig gecreëerd. Het is een duidelijke schending van het auteursrecht", stelt hij.

Bescherming

Scheffler overweegt een rechtszaak in Duitsland, omdat hij denkt dat Europese wetgeving kunstenaars meer bescherming biedt. Hij benadrukt dat het hem niet om een schadevergoeding gaat, maar om de bescherming van het werk van makers.

De Gruffalo verscheen in 1999 en werd geschreven door Julia Donaldson. Van de boeken zijn wereldwijd meer dan 18 miljoen exemplaren verkocht.