Ierse zanger en Oscarwinnaar Glen Hansard overleden

De Ierse muzikant Glen Hansard is op 56-jarige leeftijd overleden, melden verschillende Ierse media woensdag. De zanger kwam volgens onder meer de Irish Independent om het leven door een motorongeluk.

Hansard was leadzanger van rockgroep The Frames. Naast zijn muziek acteerde hij en schreef hij muziek voor films. Zo speelde hij de hoofdrol in de film Once uit 2007. Samen met artiest Markéta Irglová won hij een Oscar voor beste originele nummer voor het nummer Falling Slowly uit Once.

De zanger was getrouwd met de Finse dichter Maire Saaritsa. In 2022 kreeg het stel een kind.