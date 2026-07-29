Noah Kahan wil niet dat Witte Huis zijn muziek gebruikt

De Amerikaanse zanger Noah Kahan is niet blij dat de regering-Trump zijn muziek heeft gebruikt op het socialmedia-account van het Witte Huis. "Ik zou er nooit mee akkoord gaan dat mijn muziek wordt gebruikt ter ondersteuning van jou of deze regering", schreef Kahan woensdag in de reacties.

Het gaat om een post van de Amerikaanse president op maandag waarbij het nummer American Cars van Kahan te horen was. Volgens de zanger was er geen toestemming gevraagd voor het gebruik van de muziek. Nadat Kahan aan de bel trok, is het nummer van Instagram verwijderd, schrijven Amerikaanse media.

De zanger is een van de vele artiesten die zich uitspreken tegen het ongeoorloofde gebruik van hun nummers door de regering-Trump voor politieke video's. Katy Perry liet eerder deze maand weten "geschokt en woedend" te zijn dat haar nummer Firework werd gebruikt in een TikTok-video van het Witte Huis. Ook onder meer Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo en The Rolling Stones hebben kritiek geuit op Trump, omdat hij hun muziek zonder toestemming gebruikte op sociale media.