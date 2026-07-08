Schrijvers Ilja Gort en Linda van Rijn hebben deze week allebei een persoonlijk record gevestigd met hun noteringen in De Bestseller 60, de wekelijkse lijst van bestverkochte boeken. Van Rijn komt met haar boek Weekendje weg binnen op de eerste plek. De auteur stond nog nooit op de hoogste plek in de lijst. Ilja Gort staat op de tweede plek met zijn boek Grand Café du Malheur. Gort behaalde ook nog nooit zo'n hoge notering in de lijst, meldt boekenkoepel CPNB woensdag.

Weekendje weg van Van Rijn gaat over de vriendengroep van Romy die drie jaar na de fatale verdrinking van een vriendin terugkeert naar Schoorl, waar het ongeluk plaatsvond. Terwijl de vriendengroep herinneringen ophaalt, ontvangt Romy een mysterieus bericht dat hint naar de dood van Marit. Snel verandert de reünie in een nachtmerrie.

Ook Grand Café du Malheur van Gort is een spannende roman. Het boek gaat over Fleur, die haar café in de Provence moet verdedigen tegen een corrupte burgemeester en internationale criminelen. Het is de vijftiende titel waarmee de auteur en wijnboer De Bestseller 60 heeft gehaald.

Een bijzondere herintreder deze week is het boek Takkie van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp uit 1957. Het boekje over het ondeugende hondje is volgens het CPNB een "everseller", die elk jaar een vaste plek heeft in de jaarlijst met best verkochte boeken. Takkie staat nu extra in de aandacht door de grote expositie die het Rijksmuseum in Amsterdam aan Fiep Westendorp wijdt.