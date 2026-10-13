Imca Marina heeft afgelopen weekend haar pols gebroken bij een val in haar woning. Dat vertelt de zangeres in De Telegraaf.

Het ongeval gebeurde op zaterdagmiddag. "Ik ben met mijn grote teen in de hengsels van mijn tas blijven zitten en keihard voorovergevallen", zegt Imca Marina. "Daarbij heb ik, in een poging mezelf op te vangen, mijn pols gebroken. Het lukte me na mijn val niet meer om omhoog te komen. Alles deed zeer."

De 85-jarige baalt ervan dat ze de komende tijd niet kan optreden. "Dat vind ik heel erg, ik sta nog altijd graag op het podium", zegt ze. Ook heeft ze het 's nachts zwaar: "Ik heb veel pijn en doe geen oog dicht."