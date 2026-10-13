Bryan Cranston rouwt om Breaking Bad-zoon RJ Mitte

Bryan Cranston voelt "diepe wanhoop" na het overlijden van zijn collega uit Breaking Bad, RJ Mitte. De 34-jarige acteur overleed maandag aan zelfdoding, bevestigde zijn woordvoerder aan Amerikaanse media. Mitte speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White, gespeeld door Cranston.

"Ik leerde hem kennen toen hij pas 14 was en de rol van Walter White Jr. kreeg, een rol die hij met zoveel plezier en enthousiasme speelde", schrijft Cranston op Instagram bij een foto van hen samen. "Hij werd geboren met cerebrale parese, maar liet die uitdaging nooit, maar dan ook nooit, een excuus zijn voor wat dan ook. Het veeleisende draaischema pakte hij vastberaden aan." Mitte leed aan de houdings- en bewegingsstoornis die onder meer invloed heeft op de motoriek en zette zich in voor mensen met een handicap.

"Die jongen was nog behoorlijk onbewerkt toen we in februari 2007 begonnen met het opnemen van de pilot, maar beetje bij beetje zagen we hem uitgroeien tot een echt goede acteur", vervolgt de 70-jarige Cranston. "Al die belofte en dat potentieel zijn nu verloren. Dat is zo ontzettend zonde."

Hulp zoeken

Cranston vraagt zich in het bericht af waarom zijn zoon uit de serie een einde maakte aan zijn leven. "We appten nog maar een paar weken geleden met elkaar om af te spreken wanneer we samen konden lunchen. Ik weet niet of die lunch zijn toekomst had veranderd..." Hij benadrukt dat hij in ieder geval veel van Mitte hield. "Ik zal je missen, jongen." Tot slot roept Cranston mensen die een einde aan hun leven willen maken op om hulp te zoeken.

Breaking Bad-acteur Aaron Paul, die de rol van Jesse Pinkman speelde, is "sprakeloos" door het verdrietige nieuws. "RJ, ik hou van je, mijn vriend", verkondigt hij in een verklaring aan The Hollywood Reporter. Dean Norris, die de oom van Mitte speelde in de serie, schrijft op X dat hij "een schat van een jongen" was. "Dit is zo hartverscheurend", aldus Norris.