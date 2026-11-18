De zaak tegen de Britse acteur Noel Clarke over verschillende vermeende zedendelicten wordt volgend jaar november behandeld. Dat werd woensdag bekend na een korte zitting in Londen.

Volgens Sky News was Clarke bij de zitting aanwezig en hoefde hij alleen zijn naam te bevestigen. De rechter heeft 8 november 2027 vastgesteld als voorlopige startdatum voor de rechtszaak, die meerdere weken in beslag kan nemen.

De 50-jarige acteur wordt beschuldigd van verschillende zedenmisdrijven tegen vijf vrouwen. Deze zouden hebben plaatsgevonden tussen 2007 en 2016. De acteur werd in september officieel aangeklaagd, in oktober pleitte hij onschuldig.