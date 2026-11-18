Narcis van Judith Fanto is deze week de grootste stijger in de Bestseller 60 van boekenkoepel CPNB. De kersverse winnaar van de NS Publieksprijs is 37 plaatsen gestegen en staat nu op plek 7. Het boek van Fanto over zes vrienden in Wenen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog won de prijs afgelopen donderdag.

De hoogste nieuwkomer in de lijst is Finale van Michael Berg op de eerste plek. Hij staat daarmee voor het eerst in de top 5 van de bestsellerlijst. Het is het derde deel van de Mergellandmoorden-serie van de Limburgse thrillerschrijver. Ook keren de eerste twee delen van de serie deze week terug in de lijst. Het is daarmee de eerste keer dat hij met drie boeken tegelijkertijd in de lijst staat. Orlando van Harry Whittaker, het vervolg op de Zeven Zussen-serie, zakt door Finale naar de tweede plek.

De tweede nieuwkomer deze week is Bravoer van Tobias Camman op de derde plek. Het is voor de kookboekauteur zijn vijfde boek dat de lijst haalt. Verder heeft de komst van Sinterklaas ervoor gezorgd dat veel kinderboeken de lijst binnenkomen. Zo staat op plek 4 de nieuwkomer Het grote voorleesboek van de Zoete Zusjes van Hanneke de Zoete.