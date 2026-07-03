De in Cannes bekroonde Vlaams-Nederlandse oorlogsfilm Coward draait vanaf 22 oktober in de Nederlandse bioscopen. Dat meldt distributeur Film Incompany vrijdag.

De film van de Belgische regisseur Lukas Dhont was een van de populaire films op het Franse filmfestival. De film gaat over een liefde tussen twee jongens die opbloeit in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. De twee hoofdrolspelers, Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, werden op de slotavond van Cannes uitgeroepen tot beste acteurs van het festival.

Coward werd mede geproduceerd door het Nederlandse productiehuis Topkapi Films. Er werkten diverse Nederlanders mee aan het project, onder wie cameraman Frank van den Eeden en make-upartiest Evalotte Oosterop.