BERLIJN (ANP) - De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann (38) stapt op. Dat melden verschillende Duitse media waaronder Sky Sport en Bild Zeitung op vrijdag. Het vertrek van Nagelsmann komt niet als verrassing, al had hij zelf aanvankelijk aangegeven tot en met het EK van 2028 te willen aanblijven. Duitsland werd in de zestiende finale van het WK voetbal na strafschoppen uitgeschakeld door Paraguay.

De verwachtingen waren in Duitsland na twee teleurstellend verlopen WK's in 2018 en in 2022 weer hooggespannen. De Duitsers begonnen met een 7-1-overwinning tegen Curaçao. Daarna volgde een zwaarbevochten overwinning tegen Ivoorkust (2-1) en een nederlaag tegen Ecuador (1-2).

De volgende wedstrijd van Duitsland staat op 24 september gepland. Dan is Oranje in de Nations League de tegenstander. Het Nederlands elftal werd eveneens in de zestiende finales van het WK uitgeschakeld. Daarop besloot Ronald Koeman te stoppen. De KNVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach.