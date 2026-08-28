In halve dag 6 miljoen YouTube-views voor nieuwe beelden GTA VI

De ruim 26 minuten durende video met nieuwe beelden van de langverwachte videogame Grand Theft Auto VI is op YouTube in een halve dag ruim 6 miljoen keer bekeken. De video ging donderdagavond exclusief in première op Netflix en werd afgelopen nacht op het YouTubekanaal van ontwikkelaar Rockstar Games gezet.

Het record van de best bekeken video op YouTube in 24 uur is nog altijd de videoclip van het nummer Butter van K-popgroep BTS. Die werd in mei 2021 binnen een etmaal 108,2 miljoen keer bekeken. Dat was goed voor een notering bij het instituut Guinness World Records. De best bekeken video ooit is een clip van het kinderliedje Baby Shark Dance; die heeft ruim 17 miljard views.

GTA VI speelt zich af in een fictieve versie van de Amerikaanse staat Florida. In de gameplayvideo worden hoofdrolspelers Jason Duval en Lucia Caminos gevolgd tijdens onder meer schietpartijen en politieachtervolgingen. Ook is te zien wat voor andere activiteiten zij allemaal kunnen ondernemen in het spel. Zo kunnen gamers met hun personages vrij rondbewegen in de open wereld en onder meer honden aaien, tv-kijken, sporten, zwemmen, roken en feesten in clubs. Ook kunnen zij ervoor kiezen dat Jason en Lucia op momenten elkaars hand vasthouden.

Het nieuwe spel is de opvolger van het succesvolle Grand Theft Auto V uit 2013. De game komt, na meerdere malen uitgesteld te zijn, op 19 november uit op de PlayStation 5 en de Xbox Series.