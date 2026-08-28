Georg van Liechtenstein trouwt volgend jaar in Duitsland

Prins Georg van Liechtenstein gaat trouwen. Het derde kind van erfprins Alois en zijn echtgenote erfprinses Sophie stapt in het huwelijk met zijn partner Maria-Nives von der Leyen, meldt het Liechtensteinse dagblad Vaterland.

De bruiloft vindt naar verwachting in de nazomer van 2027 plaats in Duitsland. Maria-Nives is 25 jaar oud en werd geboren in het Duitse Landsberg am Lech. Ze is sinds eind 2024 werkzaam bij een marketingbureau in Wenen.

De 27-jarige Georg wordt het tweede kind van Alois dat gaat trouwen. Vorig jaar augustus gaf prinses Marie Caroline al haar jawoord aan haar partner Leopoldo Maduro Vollmer. In totaal hebben Alois en Sophie vier kinderen.