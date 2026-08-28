Ina Garten begint eigen interviewpodcast op YouTube

De Amerikaanse tv-kok en kookboekenschrijver Ina Garten begint een eigen interviewpodcast op YouTube. In Happy Hour ontvangt de 78-jarige Garten gasten uit onder meer de wereld van cultuur, entertainment, sport en eten in haar appartement in New York, meldt The Hollywood Reporter.

Tijdens de gesprekken wordt ook gegeten en gedronken. Garten zegt het programma te willen laten aanvoelen als een etentje waarbij het gesprek uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van de avond wordt. "Ik nodig mensen uit naar wie ik nieuwsgierig ben en wil ontdekken hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn, wat hen aan het lachen maakt en waar ze nog mee worstelen."

Happy Hour wordt gemaakt in samenwerking met Vox Media en verschijnt op het nieuwe YouTubekanaal van Garten. Ze was jarenlang het gezicht van het kookprogramma Barefoot Contessa en schreef veertien kookboeken. Meer recent presenteerde ze de interviewserie Be My Guest, waarin ze eveneens thuis gasten ontving.