Feyenoord: opleggen stadionverboden om vuurwerkgeweld kost tijd

ROTTERDAM (ANP) - De tientallen mensen die Feyenoord in beeld heeft naar aanleiding van het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag, hebben nog geen stadionverbod opgelegd gekregen.

Volgens een woordvoerder van de Rotterdamse club komen ze daar eventueel voor in aanmerking, maar is dat "geen proces van minuten, uren of zelfs dagen". "Daar gaat gewoon enige tijd overheen", aldus de woordvoerder van Feyenoord.

Het proces om de verdachten te identificeren is volgens Feyenoord nog in volle gang.

Er vielen zeven gewonden bij het geweld in het stadion. SC Cambuur heeft aangifte gedaan. De politie liet eerder vrijdag weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.