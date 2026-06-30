Indiana Jones-acteur Michael Byrne (82) overleden

De Britse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt onder meer The Guardian. De acteur was vooral bekend door zijn rollen in de films van Indiana Jones en Harry Potter.
Byrne vertolkte onder andere de rol van Colonel Vogel in Indiana Jones and the Last Crusade (1989). Daarnaast was hij te zien in Braveheart (1995), Gangs of New York (2002) en de televisieserie Coronation Street (2008). Ook speelde hij Gellert Grindelwald in Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010).
Volgens de Britse krant overleed de acteur op maandag 20 juni. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.