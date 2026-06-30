Dodental Venezuela gestegen naar 1943

CARACAS (ANP/RTR/DPA) - Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Dat meldde parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez, die ook sprak over ruim tienduizend gewonden door het natuurgeweld.

De bevingen hebben in het Zuid-Amerikaanse land geleid tot grootschalige verwoestingen. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. Het officiële dodental stond maandag op 1719.

Hoewel de voor reddingswerkers cruciale periode van 72 uur achter de rug is, worden ook nog steeds overlevenden gevonden. De autoriteiten deelden dinsdag beelden van de redding van een 3-jarig jongetje door hulpverleners uit Jordanië.