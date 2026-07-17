Indringer bij Today Show aangeklaagd voor intimidatie

Een 41-jarige man is aangeklaagd in de Verenigde Staten omdat hij de studio van het NBC-programma The Today Show is binnengedrongen. Andrew Truelove wordt beschuldigd van onder meer intimidatie en het binnendringen van verboden terrein met haatdragend motief, meldt entertainmentwebsite People.

Truelove zou donderdag de studio zijn binnengedrongen en de confrontatie hebben gezocht met presentator Craig Melvin. Daarbij zou hij racistische uitlatingen hebben gedaan. Daarnaast zou hij hebben gevraagd naar presentator Al Roker.

Zender NBC reageerde donderdag dat er een "incident" had plaatsgevonden in de studio. "Er is geen sprake geweest van een aanvaring en niemand is gewond geraakt", aldus de zender. "NBC en Today nemen de veiligheid van onze medewerkers, presentatoren, staf en gasten uiterst serieus."

Melvin liet na het incident op sociale media weten dat het "prima" met hem gaat. Hij bedankte iedereen die na het voorval contact met hem zocht en is vrijdag opnieuw op The Today Show te zien.