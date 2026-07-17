God of War-serie krijgt nieuwe hoofdrolspeler na blessure Hurst

De nieuwe Prime Video-serie God of War krijgt een nieuwe hoofdrolspeler. Volgens Deadline gaat de productie op zoek naar een acteur die de rol van Kratos moet spelen, nadat acteur Ryan Hurst tijdens een stunt geblesseerd was geraakt.

Donderdag meldde TMZ op basis van bronnen dat Hurst eind juni zijn biceps had gescheurd. De acteur is inmiddels geopereerd en aan het herstellen, maar de verwachting is dat hij dit jaar niet meer terugkeert op de set. Omdat zijn herstel langer duurt dan het opnameschema toelaat, is in overleg met de producenten besloten om de hoofdrol opnieuw te casten. Volgens Deadline wordt de productie, die na Hursts blessure werd stilgelegd, ergens tussen augustus en oktober hervat.

God of War is een bewerking van de gelijknamige videogamereeks. De hoofdpersoon is Kratos, een Spartaanse halfgod die op wraak zint nadat hij door de Griekse oorlogsgod Ares werd misleid om zijn gezin te doden. Van de videogamereeks zijn inmiddels tien spellen verschenen. Het verhaal van de Prime Video-serie volgt Kratos en zijn zoon Atreus. Ook Callum Vinson, Mandy Patinkin en Ed Skrein spelen mee in de serie.