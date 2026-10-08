Interieurstylist Daan Alferink heeft donderdagavond de Televizier-Ring Talent gewonnen. Hij kreeg de prijs uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Alferink liet daarmee de andere genomineerden Bram Krikke en Frank van Leeuwen achter zich.

Alferink is bekend van verschillende woonprogramma's. Zo was hij te zien in Blind Gekocht, de Belgische variant van Kopen zonder kijken, en werkte hij mee aan programma's als Het Blok en Huizenruilers. Daarin helpt hij deelnemers met het inrichten en veranderen van hun woning.

Vorig jaar ging de prijs naar journalist en presentator Thomas van Groningen.