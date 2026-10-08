LUIK (ANP/BELGA) - De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten in de stad. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen ook uit op rellen.

Er geldt sinds donderdagochtend een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie op donderdagavond "kalm". Wel blijft er 's nachts nog politie actief in het centrum.

In Frankrijk zijn donderdag meer dan vijfhonderd mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten in het hele land. Het is de derde week op rij dat er in het land scholen worden geblokkeerd door studenten en scholieren.