De realityserie De Grannies van Amsterdam heeft een internationale prijs gewonnen. Het programma, dat te zien is bij Omroep MAX, werd tijdens het EBU Formats Forum 2026 uitgeroepen tot Format of the Year.

De prijs is bedoeld voor de meest vernieuwende en aansprekende televisie- en digitale formats die zijn ontwikkeld en geproduceerd door leden van de European Broadcasting Union en haar partners. Vijftien formats maakten kans op de titel.

De serie draait om de Amsterdamse vriendinnen Joanita, Lorraine, Mug en Tonneke. Het derde seizoen van De Grannies van Amsterdam was onlangs te zien op NPO 3. De serie is nog in de race voor een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring.