Meer dan dertig soldaten werden woensdag even onwel tijdens de uitvaartceremonie van de Noorse koning Harald. In totaal moesten 32 militairen die op wacht stonden langs de route worden behandeld, omdat zij moe en duizelig waren geworden, meldt persbureau NTB.

Voor zover bekend is een van hen daadwerkelijk flauwgevallen. Verder deden zich voor zover bekend geen ernstige incidenten voor met de soldaten langs de route.

In totaal stonden er woensdag 3500 soldaten geposteerd in de straten van Oslo, tijdens alle plechtigheden rond de uitvaart.