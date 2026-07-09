Ter gelegenheid van de 25e sterfdag van Herman Brood wordt zaterdag in Amsterdam een intiem eerbetoon gehouden. Dat hebben zijn weduwe Xandra Brood en fotografe Patricia Steur bekendgemaakt.

Familie, vrienden en genodigden komen bijeen in het Clayton Hotel Amsterdam American om stil te staan bij het leven en werk van de in 2001 overleden muzikant en kunstenaar. Om 13.27 uur, het tijdstip waarop Brood op 11 juli 2001 overleed, wordt een toost uitgebracht op zijn leven.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook een kleine foto-expositie geopend met beelden van Brood, gemaakt door fotografen die hem jarenlang volgden. Onder anderen Gijsbert Hanekroot, Rob Verhorst, Paul Bergen, Govert de Roos en Patricia Steur leveren werk voor de tentoonstelling.

Het eerbetoon draagt de titel 'Verzamel geen geld maar mooie momenten', een uitspraak van Brood. Volgens de organisatie wordt in een kleinschalige setting stilgestaan bij zijn blijvende betekenis voor de Nederlandse muziek- en kunstwereld.