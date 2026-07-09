Janneke Staarink begint op 1 oktober als de nieuwe directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Dat maakte de boekenkoepel donderdag bekend. Staarink volgt Eveline Aendekerk op, die eind maart vertrok en nu is benoemd tot algemeen directeur van de educatieve uitgeverij Noordhoff.

"Als lezer ervaar ik bij ieder boek hoe verhalen je blik kunnen verruimen en je mee kunnen nemen naar onbekende werelden. Ze kunnen je verrassen en nog lang bijblijven. De liefde voor boeken neem ik mee naar de CPNB", zegt Staarink in een verklaring. "Ik kijk ernaar uit om samen met het bevlogen team en alle partners voort te bouwen op de sterke basis en mooie tradities. En daarnaast nieuwe ideeën tot leven te brengen die nog meer mensen met boeken in contact brengen."

Staarink (1974) werkte onder meer als leidinggevende bij het Oerol Festival op Terschelling, het International Film Festival Rotterdam en het concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam. Momenteel is ze interim-directeur van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Totdat Staarink in oktober begint in haar nieuwe functie geeft Caroline Reeders leiding aan de boekenkoepel.