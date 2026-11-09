Pythagoras Music Fund, het Nederlandse investeringsfonds van onder anderen componist John Ewbank, heeft de rechten overgenomen van de muzikale nalatenschap van André Hazes. Dat maakt het investeringsfonds maandag bekend.

Het fonds heeft de rechten bemachtigd door een overname van de aandelen in Melvin Produkties, het productiebedrijf van Rachel Hazes. Volgens een verklaring van PMF gaat de weduwe van de Amsterdamse volkszanger "op de achtergrond een wakend oog houden en waar nodig adviseren".

"Na bijna veertig jaar waar ik mij heb ingezet en de verantwoordelijkheid heb gedragen om de nalatenschap van André zo goed mogelijk te beschermen, wil ik in de jaren die voor mij liggen ook wat meer rust kunnen nemen", laat Rachel Hazes weten. "Voor mij staat daarbij één ding voorop: dat de naam André Hazes, zijn muziek, zijn rechten en alles wat hij heeft nagelaten met respect wordt behandeld, beschermd blijft en ook voor de volgende generaties behouden blijft en zodoende in ere wordt gehouden."

Holland Zingt Hazes

Het investeringsfonds verklaart aan het ANP dat de overname geen invloed heeft op de toekomst van de jaarlijkse concertreeks Holland Zingt Hazes, waarbij de bekendste hits van Hazes door verschillende artiesten ten gehore worden gebracht. PMF maakt niet bekend voor welk bedrag de rechten zijn overgenomen.

Pythagoras Music Fund heeft sinds de oprichting in 2021 de muziekrechten van tientallen Nederlandse en internationale artiesten bemachtigd. Zo beschikt het fonds onder meer over de rechten van Golden Earring, de Gipsy Kings en nummers als Come Fly With Me van Frank Sinatra en Ain't That A Kick In The Head van Dean Martin.