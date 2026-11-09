Koningin Letizia stelt reis naar Bolivia uit

De Spaanse koningin Letizia gaat dit jaar niet meer naar Bolivia. Een geplande ontwikkelingssamenwerkingsreis is uitgesteld naar aanleiding van de onveilige situatie in het Zuid-Amerikaanse land en vanwege de aankomende vervroegde verkiezingen in Spanje, melden Spaanse media.

Letizia heeft de president van Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, vorige week op de hoogte gebracht. Het paleis hoopt dat de koningin het land in de eerste helft van 2027 alsnog kan bezoeken, zeggen bronnen tegen El País.

Letizia gaat geregeld op reis met AECID, het Spaanse agentschap voor internationale ontwikkelingssamenwerking. In dat kader deed ze vorig jaar Kaapverdië aan. Eerder waren onder meer Honduras, El Salvador en Haïti bestemmingen.

In Bolivia geldt momenteel de noodtoestand vanwege droogtes en overstromingen als gevolg van het klimaatfenomeen El Niño. Eind november vinden er verkiezingen plaats in Spanje.